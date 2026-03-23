Napoli, Metro Linea 6: nuovi orari da oggi e stop funicolari Da oggi lunedi 23 marzo Linea 6 prolunga l'orario fino alle 21:10 nei feriali

Importanti novità per la mobilità urbana a Napoli. A partire da oggi, lunedì 23 marzo, l’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) ha disposto un significativo potenziamento degli orari per la Linea 6 della metropolitana, estendendo il servizio per la prima volta alle ore pomeridiane e serali durante la settimana. Se da un lato i pendolari della metro festeggiano, dall'altro si registrano pesanti disagi per chi utilizza le funicolari, soggette a chiusure temporanee e rimodulazioni a causa dell'impiego del personale nei seggi elettorali per il Referendum sulla giustizia.

Metro Linea 6: servizio attivo fino alle 21:10

La novità più rilevante riguarda il collegamento della Linea 6, che non limiterà più le sue corse alla sola fascia mattutina. Dal lunedì al venerdì, il servizio coprirà un turno complessivo di 14 ore, facilitando gli spostamenti tra Fuorigrotta e Mergellina anche per i lavoratori pomeridiani e gli studenti.

Giorni feriali (Lunedì - Venerdì): prima corsa alle ore 7:10; ultima corsa alle ore 21:10.

Fine settimana (Sabato e Domenica): prima corsa alle ore 7:10; ultima corsa alle ore 14:50.

A causa della partecipazione dei dipendenti ANM alle operazioni di voto come scrutatori per la consultazione del 22-23 marzo, il servizio delle funicolari subirà drastiche variazioni tra oggi e domani, martedì 24 marzo. Mentre la Funicolare di Chiaia manterrà la chiusura anticipata alle ore 22:00, le tratte di Mergellina e Montesanto subiranno stop totali o parziali.

Per quanto riguarda la Funicolare di Mergellina e la Funicolare di Montesanto, nella giornata di lunedì 23 marzo il servizio resterà sospeso nella fascia mattutina dalle ore 7:00 alle ore 14:40. Le corse riprenderanno regolarmente nel pomeriggio, con la prima partenza fissata alle 14:50 e l'ultima corsa alle 22:00. La situazione diventerà più critica martedì 24 marzo, quando entrambi gli impianti rimarranno chiusi per l'intera giornata.

Discorso differente per la Funicolare di Chiaia, che non subirà interruzioni totali ma una limitazione d'orario serale: sia lunedì che martedì il servizio sarà garantito per tutta la giornata, ma l'ultima corsa verrà effettuata improrogabilmente alle ore 22:00.

L'azienda consiglia agli utenti di monitorare i canali social ufficiali e il sito ANM per eventuali aggiornamenti dell'ultimo minuto sulla ripresa della regolare circolazione.