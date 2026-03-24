Il sindaco Manfredi: "Gino Paoli cittadino onorario di Napoli, figlio adottivo" "Ha sempre manifestato una predilezione artistica e umana per il nostro territorio"

Cordoglio del sindaco e dell'Amministrazione Comunale per la scomparsa di Gino Paoli, cittadino onorario di Napoli. Esprimono "il più profondo cordoglio per la scomparsa di Gino Paoli, illustre esponente della cultura musicale italiana e cittadino onorario della nostra città. Con la sua scomparsa, Napoli saluta un figlio adottivo che ha sempre manifestato una predilezione artistica e umana per il nostro territorio, interpretando con rispetto e maestria il repertorio della canzone classica napoletana".

Testimonianza indelebile di stima e affinità elettiva

"Il legame che univa Gino Paoli alla nostra città, sancito ufficialmente dal riconoscimento della cittadinanza onoraria, resterà una testimonianza indelebile di stima reciproca e affinità elettiva. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze dell’intera cittadinanza di Napoli".