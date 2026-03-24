Incontro tra il presidente Fico e il console USA Flynn "Si celebrano i 230 anni dall’istituzione del consolato a Napoli, una delle più antiche al mondo"

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto a Palazzo Santa Lucia il Console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Terrence Flynn. "Il colloquio è stato incentrato sugli storici rapporti di collaborazione istituzionale, nell’anno in cui si celebrano i 230 anni dall’istituzione del consolato a Napoli, una delle sedi diplomatiche americane più antiche al mondo, nonché i 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America. - si legge nella nota diffusa - L’incontro ha rappresentato l’occasione anche per confrontarsi sulle prospettive future di cooperazione in ambito commerciale, culturale e scientifico".