Un ulivo secolare all'ospedale Monaldi in memoria del piccolo Domenico "Impegno affinché nulla di simile possa ripetersi, il segno di una rinnovata alleanza coi pazienti"

"Un ulivo secolare nelle aiuole dell’ospedale Monaldi per custodire la memoria del piccolo Domenico, il bimbo morto per il trapianto di un cuore danneggiato": ecco quanto presentato, anche tramite i social, dall'Azienda Ospedaliera dei Colli. "Si tratta di un gesto semplice ma profondamente simbolico": ha sottolineato la direzione dell’Azienda ospedaliera dei Colli che ha voluto l’iniziativa, in programma per mercoledì 1 aprile, in occasione del precetto pasquale".

Iniziativa in programma mercoledì 1° aprile

"Abbiamo scelto un ulivo secolare - dice il direttore generale Anna Iervolino - quest’albero sarà una presenza simbolica del forte impegno dell’ospedale affinché nulla di simile possa ripetersi e il segno di una rinnovata alleanza con i pazienti". In ricordo del piccolo Domenico, le parole dell’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia: "Il suo cuore non si è fermato: ha solo cambiato modo di battere. Come questo ulivo, piantato in sua memoria, continuerà a vivere e a dare vita. Ora batte in ogni cuore che sa commuoversi dinanzi al dolore di un bambino". In tarda mattinata (alle 12.30) l’intera comunità ospedaliera si ritroverà nella Chiesa del Crocifisso con la famiglia del piccolo Domenico per un momento di raccoglimento e preghiera. La cerimonia sarà celebrata da padre Alfredo Tortorella, alla presenza del personale sanitario per celebrare una Pasqua che quest’anno, più che mai, possa essere un momento di riconciliazione e ripartenza per il bene di quanti si affidano alla cura dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. “Forte - sostiene una nota dell’ospedale - il segnale di vicinanza alla famiglia di Domenico, alla Direzione Aziendale e a tutta la comunità del Monaldi che arriva dalla presenza dell’Associazione Cardiotrapiantati Italiani. L’ulivo secolare è stato donato dalla società che si occupa della gestione e della manutenzione del verde per l’Azienda Ospedaliera dei Colli, che si ringrazia".