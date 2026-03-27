Pizzeria in costruzione esplosa a Villaricca, dimessi tre dei cinque feriti Vertice in Prefettura: la deflagrazione ha gravemente danneggiato l'intero stabile

Si è svolta questa mattina in Prefettura una riunione di aggiornamento del Centro Coordinamento Soccorsi, convocato d’urgenza ieri mattina dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo l’esplosione avvenuta all'interno di un immobile in ristrutturazione destinato ad accogliere una pizzeria nel Comune di Villaricca, in via Consolare Campana.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Villaricca, Francesco Gaudieri, i referenti dei Vigili del fuoco, delle Forze di polizia e della ASL Napoli 2 Nord.

I Vigili del Fuoco hanno confermato che le operazioni di spegnimento dell’incendio generato dall’esplosione si sono concluse e l’area è stata messa in sicurezza. L’edificio, che ospita esclusivamente attività commerciali, ha subìto rilevanti danni strutturali per i quali il sindaco sta predisponendo i relativi provvedimenti di inagibilità a tutela della pubblica e privata incolumità.

La Asl ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di salute dei cinque feriti, dei quali tre risultano dimessi e due ricoverati rispettivamente presso l’ospedale Cardarelli di Napoli e l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.