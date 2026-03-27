Vertenza Burger King a Napoli, si cerca una soluzione per i 28 dipendenti Vertice in Prefettura con i rappresentanti istituzuonali e delle società coinvolte

Riunione di aggiornamento in Prefettura a Napoli sulla vertenza relativa al punto vendita Burger King ubicato nella stazione centrale.

All’incontro, che segue i precedenti tavoli convocati in Prefettura, hanno partecipato Fulvio Bonavitacola (Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania), Chiara Marciani (Assessore al Lavoro del Comune di Napoli), Elena Sorlini (Amministratore Delegato di Grandi Stazioni Retail spa), Maurizio Raviolo (rappresentante legale della società Cigar1) e i segretari generali sindacali Luana di Tuoro (Filcams Cgil Campania) e Giuseppe Silvestro (Uiltucs Uil Campania).

L’incontro ha fatto il punto sulle iniziative interistituzionali avviate per tutelare il futuro occupazionale dei 28 dipendenti impiegati nel punto vendita. A seguito della cessazione delle attività nella stazione ferroviaria è stata infatti avviata una procedura di licenziamento collettivo per l’intero organico.

I partecipanti hanno concordato di definire la vertenza attraverso la sottoscrizione di un protocollo operativo che individui le procedure necessarie per il ricollocamento del personale coinvolto. Nel corso della discussione è stato rivolto un invito a Grandi Stazioni Retail affinché, nella fase attuativa del protocollo, solleciti le aziende affidatarie dei locali che saranno disponibili al termine dei lavori di ristrutturazione a riutilizzare il personale già impiegato, garantendo la corrispondenza dei profili professionali, come fanno sapere dal Palazzo di Governo.