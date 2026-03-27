Wizz Air apre nuove rotte aeree: voli da Napoli a Malpensa, Venezia e Maiorca Tariffe low cost e aumento esponenziale dei posti disponibili per viaggiare da e per Capodichino

Wizz Air, la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato, annuncia una nuova fase di espansione per la sua base di Napoli Capodichino per l'estate prossima.

"L'investimento su Napoli si inserisce in una strategia di crescita nazionale che vede il lancio di ben 39 nuove direttrici da e per l'Italia per la stagione estiva 2026. Oltre al massiccio potenziamento su Milano Malpensa, con nuove rotte verso destinazioni come Valencia, Malaga e Corfù, e il consolidamento della propria presenza negli scali di Venezia, Catania e Palermo, Wizz Air espande significativamente i collegamenti da Roma Fiumicino, con l’annuncio dell’arrivo del 17esimo aereo nella base romana e l’introduzione di mete come Chania, Rodi e Tallinn. Questo piano di sviluppo porterà il network complessivo a 291 rotte, collegando capillarmente la penisola a 33 paesi e confermando Wizz Air come il principale motore di connettività a tariffe convenienti per il mercato italiano", come si legge in una nota a margine della presentazione delle nuove rotte.

A Napoli, la crescita si concretizza con il lancio di collegamenti come l'attesissima rotta domestica verso Milano Malpensa, che opererà con una frequenza di due voli al giorno (14 a settimana), garantendo una connessione capillare tra le due principali aree metropolitane del Paese. Sempre sul fronte domestico, Wizz Air rafforza ulteriormente il network anticipando significativamente l’avvio della rotta Napoli – Venezia, inizialmente prevista per il 1° dicembre: il collegamento sarà operativo già dal 1° luglio 2026, con una frequenza di 7 voli settimanali fino a fine ottobre, che saliranno a 11 voli settimanali a partire da dicembre, con tariffe a partire da €14,99. L’anticipo del lancio conferma la forte domanda su questa direttrice e l’impegno della compagnia nel potenziare la connettività tra due città chiave del Paese. Sul fronte leisure, Wizz Air risponde alla domanda dei passeggeri napoletani introducendo il volo diretto per Palma di Maiorca, una delle mete più ambite del Mediterraneo, il giovedì, martedì e sabato.

Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Napoli rappresenta un pilastro importantissimo della nostra strategia in Italia e i numeri di quest'anno lo dimostrano chiaramente. Una crescita della capacità del 121% per l'estate è un segnale inequivocabile del nostro amore per questa città e della nostra solida partnership con GESAC. Non stiamo solo aggiungendo posti, stiamo democratizzando la mobilità sia nazionale che internazionale: la nuova rotta bi-giornaliera per Milano Malpensa e il nuovo volo per Palma di Maiorca sono solo l’inizio di una stagione che vedrà Napoli sempre più connessa con l’Europa e non solo. Vogliamo che viaggiare da e per Capodichino sia un'opportunità accessibile a tutti, mantenendo i più alti standard di efficienza. Let’s WIZZ, Napoli!”

“Accogliamo con grande soddisfazione l’ulteriore espansione di Wizz Air a Napoli” – ha dichiarato Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di GESAC. “Le nuove rotte e il significativo incremento delle frequenze si inseriscono in un network già solido e strutturato, che oggi conta 19 destinazioni e rafforza il ruolo di Napoli come uno dei principali gateway del Sud Italia verso l’Europa. L’offerta di Wizz Air da Napoli si distingue per una spiccata vocazione internazionale e per una presenza capillare nell’Europa Centro-Orientale, area in cui la compagnia si conferma il vettore con il maggior numero di collegamenti. Un network strategico che genera valore sia sul piano turistico, sia su quello economico e commerciale, favorendo gli scambi e la mobilità tra territori sempre più interconnessi.”