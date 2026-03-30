Vomero: la primavera è arrivata, la potatura dei platani non sempre Capodanno: "Sempre più in stato d'abbandono il poco verde pubblico del quartiere"

Un nuovo pressante appello viene lanciato all'amministrazione comunale partenopea dalla collina del Vomero per il poco verde pubblico a disposizione dei cittadini all’amministrazione comunale.

"Nonostante che sia iniziata la stagione primaverile e che i rami dei platani secolari, che adornano molte strade e piazze del quartiere collinare, siano oramai gemmati e siano spuntate anche le prime foglioline, l’operazione di potatura delle alberature stradali in molte strade e piazze del quartiere Vomero non è stata effettuata - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero -. Un’operazione che si sarebbe già dovuta fare nei mesi scorsi pure in considerazione dei problemi che hanno afflitto, anche in un recente passato, tali alberature stradali.

I rami di alcuni platani, che in diverse strade, come in via Luca Giordano, sono privi da tempo della necessaria potatura, arrivano oramai fino ai piani alti degli edifici, raggiungendo finestre e balconi – continua Capodanno -. La qual cosa potrebbe costituire un problema per l'apertura degli infissi durante l’estate.

Senza considerare che molte queste essenze arboree, anche in un recente passato, affette da malattie quali il cancro rosa o contagiate dalle “cimici del platano“ sono state purtroppo eliminate o sono cadute. In qualche caso il peso dei rami è così elevato da far incurvare il fusto della pianta sulla strada con conseguenze immaginabili. Infine, in molti casi, nella parte bassa del tronco sono spuntanti, ad altezza d'uomo, dei succhioni che per sicurezza vanno eliminati.

Una situazione che dovrebbe essere costantemente monitorata, effettuando con rituale cadenza i necessari interventi.

Il caldo, con la bella stagione, non potrà che peggiorare questo stato di cose, riproponendosi presumibilmente le stesse situazioni che si sono verificate nelle estati precedenti - conclude Capodanno -.

Da rilevare che già in passato pioggia e vento hanno abbattuto diversi alberi malati, ed altri sono stati tagliati in quanto minacciavano di cadere da un momento all’altro. Molte delle fonti delle alberature eliminate sono rimaste da allora vuote o con la sola ceppaia. Chiediamo, dunque, ancora una volta, un intervento immediato mirato a scongiurare che queste situazioni si ripetano, sia attraverso le operazioni di messa in sicurezza sia con le necessarie cure dei platani malati. Inoltre bisogna mettere a dimora nuove essenze nelle fonti d’albero ancora vuote".

Al riguardo Capodanno sollecita gli uffici che fanno capo all'assessore al verde, Santagada, affinché diano risposte concrete sopperendo alle carenze del servizio, più volte segnalate, che hanno prodotto tra l'altro il mancato completamento delle operazioni di potatura al Vomero.