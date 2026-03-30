Sequestrati nel porto di Napoli 130 chili di rifiuti tessili diretti in Nigeria FOTO e VIDEO - Denunciati un 47enne napoletano ed una 59enne ucraina

Diversi containers diretti in Nigeria e contenenti rifiuti tessili sono stati sequestrati nel porto di Napoli. L'operazione è stata effettuata da funzionari dell’Ufficio Agenzie Dogane e Monopoli di Napoli unitamente ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. I containers contenevano 130.808 chili di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, che, sulla base della documentazione accompagnatoria, avrebbero dovuto contenere, invece, oggettistica da rigattiere. Due persone sono state denunciate per traffico illecito di rifiuti e falso ideologico.

In particolare, a seguito di una specifica attività di analisi dei rischi locali, i funzionari dell’Ufficio ADM e i Finanzieri del II Gruppo Napoli hanno accertato, all’interno dei containers, la presenza di numerosi sacchi contenenti indumenti, scarpe e borse usate, provenienti dall’attività di raccolta nei centri urbani, classificabili come rifiuti tessili in quanto non sottoposti ai prescritti processi di selezione e igienizzazione. Inoltre, l’analisi della documentazione esibita dalle parti ha consentito di accertare che, le due società che avevano organizzato la spedizione dei contenitori, non risultavano disporre delle necessarie autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti.

Al termine dei controlli, i rappresentati legali delle due società, un 47enne originario del napoletano e una 59enne originaria dell’Ucraina, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per traffico illecito di rifiuti e falso ideologico.

L’operazione conferma la proficua sinergia nel contrasto ai traffici illeciti e alla tutela ambientale tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza.