Vomero, via Cimarosa: fermata dell’autobus con auto in sosta I pullman di linea costretti a fermare in mezzo alla carreggiata

"Al Vomero, in via Cimarosa, la fermata riservata agli autobus dell'ANM, l'azienda napoletana mobilità, istituita tempo addietro, con tanto di palina e di segnaletica orizzontale, realizzata con strisce gialle sulla carreggiata, nei pressi della stazione superiore della funicolare di Chiaia, è costantemente e sistematicamente occupata da autovetture in sosta, cosicché risulta impossibile agli autobus di linea accostare al marciapiede per far scendere e salire i passeggeri".

A denunciare la paradossale situazione, a seguito delle numerose segnalazioni e proteste di residenti e viaggiatori, rimaste purtroppo a tutt'oggi senza risposte operative, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero

"Il tutto - puntualizza Capodanno - in aperta violazione dell'art. 158 del Codice della strada che disciplina il divieto di fermata e di sosta dei veicoli, il quale prescrive che la sosta di un veicolo è vietata, tra l'altro: "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza.

Una situazione datata, segnalata in più occasioni senza che però, a tutt'oggi, si siano adottati i provvedimenti del caso, disponendo una maggiore vigilanza, sanzionando e rimuovendo i veicoli in sosta vietata con i carri gru pur presenti in gran numero al Vomero, segnatamente nella vicina piazza Vanvitelli.

Un fatto inaudito oltre che pericoloso – sottolinea Capodanno -. L’ennesima testimonianza della pessima gestione amministrativa, laddove si consideri anche il dato che quando il mezzo di trasporto pubblico su gomma si ferma per consentire la salita e la discesa dei viaggiatori si blocca tutto il traffico, visto che via Cimarosa, strada d'importanza strategica nell'attuale dispositivo di viabilità veicolare confluendo in essa i veicoli provenienti sia da via Aniello Falcone che da via Cilea, è ridotta a una sola corsia, quella praticamente occupata dall'autobus, per la presenza di autoveicoli in sosta sia a destra e a sinistra della carreggiata. Inoltre le persone in attesa non solo devono districarsi tra le auto in sosta ma per salire devono arrivare in mezzo alla carreggiata con rischi e pericoli conseguenti. Rischi e pericolo che, di converso e in egual misura, coinvolgono anche i viaggiatori in discesa".

Al riguardo Capodanno sollecita gli assessori De Iesu e Cosenza, con deleghe rispettivamente alla Polizia Urbana e alla Mobilità, affinché venga istituito un immediato e rafforzato controllo della zona da parte della Polizia Municipale, con vigilanza costante e sanzioni ai trasgressori, oltre a provvedere alla rimozione forzata con i carri gru dei veicoli in sosta nello stallo riservato agli autobus di linea.