Da Fico e Manfredi solidarietà a Sangiuliano: "No all'odio" I messaggi del Governatore della Campania e del Sindaco di Napoli

Un coro unanime di condanna si leva dalle istituzioni campane a seguito delle gravi minacce ricevute da Gennaro Sangiuliano, ex Ministro della Cultura e attuale capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Campania. Il caso, scaturito da una mail dai toni violenti indirizzata all'esponente del centrodestra, ha spinto i vertici di Regione e Comune a esprimere immediata vicinanza.

Il messaggio di Roberto Fico

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha voluto rimarcare la gravità dell'accaduto attraverso una nota ufficiale:

"Esprimo piena solidarietà a Gennaro Sangiuliano per le gravi minacce ricevute. Si tratta di un episodio che va condannato con fermezza. Ogni forma di odio e violenza va respinta. Al consigliere va la mia vicinanza personale e istituzionale, insieme all'auspicio che siano individuati presto i responsabili".

La reazione del sindaco Manfredi

Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha affidato ai canali social il suo messaggio di sostegno, ponendo l'accento sulla pericolosità del linguaggio violento nel dibattito pubblico:

"Piena solidarietà a Gennaro Sangiuliano per le minacce ricevute. Occorre tenere sempre alta l'attenzione contro il linguaggio violento e il clima di odio".