Sciopero dei taxi in programma a Napoli: data, orario e dettagli

Nella prossima settimana è programmato a Napoli uno sciopero del settore taxi, relativo ad alcune sigle sindacali. Secondo quanto riferito dal Comune di Napoli, mediante comunicato stampa, infatti, vi potranno essere in tale data probabili disagi e disservizi per i cittadini.
Nonostante lo sciopero, però, precisa il Comune, verranno garantiti i servizi emergenziali e gli spostamenti delle persone con disabilità.
Sciopero dei taxi a Napoli: data e dettagli
Lo sciopero del settore taxi a Napoli è previsto per il 5 maggio 2026 dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Durante lo sciopero, i soli tassisti delle Organizzazioni Sindacali aderenti non saranno disponibili a svolgere il servizio di trasporto. Si tratta delle seguenti sigle sindacali: UTI / Consortaxi UGL Taxi Sitan / Unipresa Orsa Taxi Federtaxi / CISAL UriTaxi FAST/CONFSAL.
Le altre sigle, invece, quindi, URI – Unione Radiotaxi Italiana – e Radio Taxi Partenope, non aderiscono allo sciopero proclamato e svolgono regolare svolgimento del proprio servizio.