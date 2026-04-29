Fico e Manfredi a Città della Scienza per la mostra "Terremoti d'Italia" Il Presidente Fico ed il Sindaco Manfredi presenti alla mostra Terremoti d'Italia

Questa mattina il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, l'Assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta e il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, hanno fatto visita alla mostra Terremoti d'Italia a Città della Scienza, partner dell'iniziativa. Per il Dipartimento della Protezione Civile presente la dott.ssa Paola Pagliara, Direttrice dell’Ufficio Attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi.

La mostra, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Regione Campania e finanziata da Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, Fondazione Inarcassa e Dipartimento Strutture della Federico II, è visitabile fino al 9 maggio e sta avendo molto successo sia con le scuole che con visitatori di ogni tipo.

Gli ospiti sono stati accolti dal Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli Andrea Prota e dal Direttore del Dist della Federico II (Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura) Emidio Nigro.

La mostra Terremoti d'Italia a Città della Scienza

La mostra Terremoti d’Italia rappresenta un’importante occasione di divulgazione scientifica e sensibilizzazione civica su un tema di grande attualità per il nostro territorio. Attraverso un percorso espositivo chiaro, accessibile e fortemente interattivo, l’iniziativa accompagna il pubblico alla scoperta del fenomeno sismico, dei suoi effetti e delle buone pratiche da adottare prima, durante e dopo un terremoto. Un’esperienza pensata per cittadini, studenti e famiglie, che unisce conoscenza, prevenzione e partecipazione attiva.

Il valore della mostra risiede proprio nella sua capacità di trasformare un argomento complesso in un’esperienza concreta e comprensibile, avvicinando il pubblico alla cultura della sicurezza e della prevenzione. In un contesto come quello campano, caratterizzato da una particolare sensibilità al rischio sismico, Terremoti d’Italia offre strumenti utili per comprendere meglio il territorio in cui si vive e per sviluppare una maggiore consapevolezza individuale e collettiva. Le installazioni interattive, i simulatori sismici e il supporto dei volontari rendono la visita coinvolgente e al tempo stesso formativa, contribuendo a diffondere una corretta cultura del rischio.

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