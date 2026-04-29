Manfredi sul futuro di Bagnoli post America's Cup: «Accesso libero alle spiagge» Il Sindaco di Napoli ha chiarito sul futuro di Bagnoli: «Pedane dalla colmata per il bagno a mare»

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha fatto visita alla mostra Terremoti d'Italia a Città della Scienza, insieme al Presidente della Regione Campania Roberto Fico ed all'Assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta.

«Questa mostra divulgativa, nata per i terremoti, ma che adesso è stata estesa anche agli effetti del bradisismo, ci dimostra come, utilizzando le tecnologie giuste, i criteri di calcolo corretti ed educando i cittadini alla convivenza con il rischio, si può vivere in una zona bradisismica. La cosa importante è costruire in maniera giusta e rinforzare gli edifici vulnerabili», queste le parole del Sindaco di Napoli.

Le parole di Manfredi sul futuro di Bagnoli

Il primo cittadino si è soffermato anche sul futuro di Bagnoli post America's Cup.

«L'accesso al mare, almeno nel progetto che stiamo mettendo a punto sulla sistemazione post America's Cup, sarà tutto libero e sarà fatto con pedane dalla colmata. Mentre nelle due spiagge laterali ci sarà un accesso dalla spiaggia: questo consentirà, nelle zone in cui è previsto l'accesso dei bagnanti, ai cittadini di fare il bagno. Vorremmo dare in concessioni i servizi, ma non l'accesso al mare, che resterà libero».