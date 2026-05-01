La scala di Montesanto ripulita dai rifiuti e dai bivacchi dei senzatetto Rimosse coperte, cartoni, valigie e abiti abbandonati

Effettuato un intervento di pulizia e sanificazione della scala monumentale di Montesanto, uno dei collegamenti pedonali più caratteristici della città. Nel corso dell’intervento, gli operatori di Napoli Servizi e Asia hanno rimosso diversi cumuli di rifiuti, in particolare coperte, cartoni, valigie e indumenti abbandonati. L’area è stata inoltre ripulita dagli escrementi di animali. Sull’intera rampa è stata effettuata una disinfestazione delle superfici e degli spazi da parte delle squadre di Napoli Servizi e dell’Asl, che hanno anche installato diversi erogatori geolocalizzati di esche rodenticide.

"Prima dell’avvio dell’attività, l’unità di strada dei servizi sociali comunali ha fornito supporto e assistenza alle persone senza fissa dimora presenti lungo lo scalone. Grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, sono stati distribuiti beni di prima necessità e fornite informazioni sui servizi di assistenza disponibili, con l’obiettivo di promuovere inclusione e tutela sociale. L’intervento, condotto con la collaborazione anche della Municipalità 2, ha restituito decoro e sicurezza a un’area centrale e di grande importanza per residenti e turisti. L’intera operazione è stata coordinata dal Tavolo tecnico permanente per il decoro urbano, guidato da Ciro Turiello, struttura fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e realizzata con il coinvolgimento degli Assessorati, dei Servizi comunali, delle Municipalità e con il contributo operativo delle società partecipate, i Servizi sociali e la Polizia Locale - Nucleo Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali", fanno sapere in una nota di Palazzo San Giacomo.

