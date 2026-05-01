Infermiere in servizio al Monaldi rapina una donna col bisturi: terrore a Napoli L'operatore sanitario è ora in carcere dopo aver sottratto alla vittima la fede nuziale

Incredibile a Napoli. Un infermiere in servizio all'ospedale Monaldi è stato arrestato per rapina aggravata dai carabinieri della sezione radiomobile di Marano di Napoli.

Si tratta di un 49enne di Marano di Napoli già noto alle forze dell’ordine. Avrebbe avvicinato una donna in auto, minacciandola con un bisturi e sottraendole la fede nuziale. Subito dopo, l'uomo avrebbe rivenduto l'anello in un compro oro della zona, incassando 650 euro.



I carabinieri, allertati dalla vittima, hanno immediatamente ricostruito la vicenda, recuperato la fede e identificato il 49enne. Sequestrata l’arma utilizzata per la rapina. Il 49enne, ora in carcere, risponderà di rapina aggravata.