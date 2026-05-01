IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Poveracci noi! Anche gli arbitri fuori dall'Italia guadagnano di più...

Gravina "non crede di aver fallito". Rocchi è convinto che "ne uscirà indenne e più forte di prima". Il calcio italiano - a detta loro - è sano, dalle sue fondamenta ai suoi vertici. Intanto si accontenta di poco: appena 900 milioni di diritti TV all'anno per il triennio 2024-2027, contro 3,4 miliardi della Premier League, 1,35 miliardi della Liga e 1,06 miliardi della Bundesliga. Per non parlare del fatto che il Wolverhampton, ultimo in Premier League, incassa dalla TV molto di più dei top club italiani, come Inter (quasi il doppio), Juventus o Napoli. Anche gli arbitri fuori dall'Italia guadagnano di più. Poveracci noi!