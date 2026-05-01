Scontro a fuoco nella notte a Napoli, due ragazze ferite mentre passeggiano Il grave episodio avvenuto nel centro storico, indagano i carabinieri: recuperata un'ogiva

Due giovani donne sono rimaste ferite nella notte tra giovedì e venerdì in via Francesco Saverio Correra, nel cuore del centro storico di Napoli, colpite accidentalmente durante uno scontro a fuoco tra ignoti. Le vittime, una 23enne e una 24enne, entrambe napoletane e senza precedenti penali, si trovavano a passeggio in strada quando sono state raggiunte da proiettili vaganti alle gambe.

Proiettile estratto dalla coscia di una delle ferite

L'episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte. Alcuni sconosciuti avrebbero aperto il fuoco in strada, colpendo le due giovani in modo del tutto accidentale. Soccorse dal personale del 118, le ragazze sono state trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale CTO di Napoli. Dalla coscia sinistra della 24enne i medici hanno estratto un'ogiva. La giovane è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. La 23enne è rimasta invece ricoverata in osservazione. Entrambe non sono in pericolo di vita.

Indagini dei carabinieri per ricostruire dinamica e matrice

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Centro, che hanno effettuato i primi accertamenti anche presso il nosocomio. I rilievi tecnici sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili della sparatoria, nonché accertarne la matrice.