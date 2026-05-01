Primo maggio: il vescovo Angelo Spinillo incontra i lavoratori Tappa a Caivano

Il vescovo Angelo Spinillo ha incontrato i lavoratori della Cad di Caivano. La chiesa di Aversa ha scelto la zona pastorale di Caivano, Cardito, Crispano per vivere l’annuale momento di riflessione e preghiera dedicato al mondo del lavoro.

Giunto allo stabilimento di via Fratelli Rosselli, il vescovo di Aversa è stato accolto dalla direzione e accompagnato in visita alle linee produttive.

Terminata questa prima fase, l’intera comunità dei lavoratori della Cad si è riunita attorno a Spinillo per riflettere sul messaggio dei vescovi italiani dal titolo “Il lavoro e l’edificazione della pace”.

La mattinata si è poi conclusa con il tradizionale momento di preghiera “per e con” il mondo del lavoro, animato dagli stessi lavoratori, dai parroci di Caivano, dall’ufficio problemi sociali e lavoro e dal progetto policoro della diocesi di Aversa..