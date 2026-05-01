Asse Italia-Argentina, così si favorisce il progresso scientifico e tecnologico Il ruolo del professore Leone Melillo nel rapporto con l'Università di San Isidro

Favorire il progresso scientifico e tecnologico tra Italia e Argentina. E' questa la sfida che il Prof. Leone Melillo, ordinario di Storia delle Dottrine Politiche, sta portando avanti valorizzando una collaborazione internazionale di grande importanza. Melillo svolge attività di ricerca e didattica tra Napoli (Universita Parthenope) e l'Argentina, in particolare presso l'Universita di San Isidro. Ci sono alcuni punti chiave legati all'attività in Argentina e ai suoi contatti politici.

Il professore Melillo, in particolare, si occupa di collaborazioni accademiche, progetti di ricerca congiunti e nuove pratiche di riabilitazione sociale e sanitaria.

Particolarmente significativo nell'agosto 2025, l'incontro tra il prof. Melillo e il Presidente argentino Javier Milei per discutere di un nuovo modello di cooperazione internazionale.

Melillo ha sottolineato "il forte legame culturale e sociale tra i due paesi, legato anche ai flussi migratori". E sul fronte politico nazionale il professore Melillo è stato impegnato in iniziative di politica italiana, inclusi gli incontri sul "Cattolicesimo politico" promossi da Gianfranco Rotondi negli ultimi mesi e discussioni su nuovi modelli di politica regionale in stretta collaborazione con il parlamentare irpino.