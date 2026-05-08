Papa Leone XIV è arrivato a Pompei: incontrerà i poveri Atterraggio nell'area meeting del Santuario

Papa Leone XIV è arrivato questa mattina in elicottero nell’area meeting del Santuario di Pompei, prima tappa della visita pastorale che nel pomeriggio lo porterà anche a Napoli, nel giorno del primo anniversario del suo pontificato.

Ad accogliere il Santo Padre al suo arrivo sono stati monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio per il Santuario, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e il sindaco di Pompei Andreina Esposito.

Dopo l’atterraggio, Leone XIV ha raggiunto a piedi la Sala Luisa Trapani dell’area meeting del Santuario, dove alle 9.45 è previsto l’incontro con il “Tempio della Carità”, realtà impegnata nell’accoglienza di persone provenienti da situazioni di disagio sociale e fragilità.

La visita del Pontefice proseguirà nel corso della mattinata con la celebrazione della Santa Messa e la tradizionale Supplica alla Madonna di Pompei, prima del trasferimento a Napoli, dove migliaia di fedeli sono attesi per l’incontro in piazza del Plebiscito.

Grande il dispiegamento di sicurezza predisposto tra Pompei e il capoluogo partenopeo, mentre cresce l’entusiasmo dei fedeli accorsi fin dalle prime ore del mattino per salutare Papa Leone XIV nel suo ritorno in Campania.