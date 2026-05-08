IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il bussolotto Nel bailamme del chi viene e del chi va, chissà che qualcuno non si ricreda sul gioco del calcio...

Definizione di bussolotto: "Piccolo recipiente cilindrico, solitamente in legno, latta o metallo, utilizzato principalmente in due contesti, come bossolo per agitare e lanciare i dadi nei giochi d'azzardo, o come strumento nei giochi di prestigio per nascondere e far riapparire oggetti, tipico del classico gioco dei tre bussolotti." La definizione in questione è perfetta per descrivere l'ultimo passatempo, inventato dalla stampa specializzata per creare un minimo di interesse intorno al Napoli e a questo triste scorcio di campionato. Nel bailamme del chi viene e del chi va, chissà che qualcuno non si ricreda sul gioco del calcio.