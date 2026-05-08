Manfredi: "Papa Leone XIV, benvenuto nella nostra terra" Il messaggio del sindaco di Napoli

“Benvenuto nella nostra terra Papa Leone XIV”. Con un messaggio pubblicato sui social, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha salutato l’arrivo del Pontefice in Campania nel giorno della visita pastorale che porterà il Santo Padre prima a Pompei e poi nel capoluogo partenopeo.

Il primo cittadino ha accompagnato il tweet con alcune immagini dell’accoglienza riservata al Papa al suo arrivo nell’area meeting del Santuario di Pompei, dove Leone XIV è atterrato in elicottero nelle prime ore della mattinata.

Ad attendere il Pontefice c’erano, oltre a Manfredi, anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari e monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio per il Santuario.

La visita di Papa Leone XIV coincide con il primo anniversario del suo pontificato e sta richiamando migliaia di fedeli tra Pompei e Napoli. Dopo gli appuntamenti al Santuario mariano, il Santo Padre raggiungerà nel pomeriggio Napoli, dove il momento centrale della giornata sarà l’incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito.

Per l’occasione sono state predisposte imponenti misure di sicurezza e un piano straordinario per traffico e trasporti pubblici, mentre cresce l’attesa in città per una giornata considerata storica per la Chiesa napoletana e per l’intera Campania.