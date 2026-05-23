Il Papa nella terra dei fuochi: "Sono venuto a raccogliere le vostre lacrime" Quattro ore in Campania, a pochi giorni dalla visita a Pompei e Napoli

Una visita lampo ma particolarmente intensa: per la prima volta nella storia un Papa ha messo piede ad Acerra nella cosiddetta terra dei fuochi.

Ancora una tappa in Campania, a pochi giorni dalla visita a Pompei e Napoli, per portare la sua vicinanza ad una zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti che oggi la gente paga in inquinamento ambientale. Persone con grande dignità ma anche con il dolore di avere perso un familiare o di fare avanti e indietro tra casa e i reparti di oncologia. Sono loro, le vittime, le protagoniste di questa giornata. Tendono la mano al Papa con in mano una fotografia di chi non c'è più o con il capo coperto da quella cuffia che significa 'chemioterapia'.

"Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente", ha detto il Papa nella Cattedrale di Acerra. "Sono qui, però, anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una Chiesa che ha saputo osare la denuncia e la profezia, per radunare il popolo nella speranza".

Parole di riconoscenza arrivano anche alle associazioni ambientaliste. Il j'accuse del Papa, che con questa visita nell'anniversario della Laudato si' ha raccolto un desiderio di Bergoglio (doveva venire nel 2020 ma poi fu fermato dalla pandemia), è diretto: "Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente, a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune, che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale".

E ancora: "Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo". Ma dalla denuncia il Papa passa al messaggio di speranza perché non bisogna cedere alla rassegnazione e provare a "lasciare ai figli un mondo migliore".

'Il Papa ha invitato a non cedere alla rassegnazione e il governo si è assunto fino in fondo queste responsabilità', ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, al termine della visita di Papa Leone. "Mi ricollego a una frase pronunciata dal Santo Padre: più la bellezza è fragile più richiede cura e responsabilità. Questa terra è bellissima, ha conosciuto delle tragiche fragilità determinate anche da interventi criminali e da incurie di vario tipo e sono durati decenni.

Il governo oggi si è assunto fino in fondo questa responsabilità istituendo già da tempo un gruppo di lavoro che si è dotato di strumenti normativi più adeguati". Acerra abbraccia Leone XIV con il calore proprio di queste terre. Non c'è balcone che non abbia un segno bianco-giallo, dalle bandiere ai palloncini, ma ci sono anche le tovaglie buone del corredo, come si vedono per le processioni. La gioia è nell'attesa paziente dietro i sette chilometri di transenne per salutare quel Papa che riaccenderà i fari su una tragedia, quella appunto della terra dei fuochi, spesso dimenticata.

Monsignor Antonio Di Donna, con la voce rotta dalla commozione, ha elencato nome per nome, le ultime giovani vittime dell'inquinamento.

"Mai più, mai più, mai più. La nostra terra non sia conosciuta solo per le sue ferite, ma soprattutto per la forza della sua gente, la resilienza, laboriosità, storia e cultura, la capacità di accogliere i migranti e la scelta ostinata di restare qui nonostante tutto".