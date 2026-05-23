Roberto Fico: "Condivido il monito del Papa sulla giustizia ambientale"

"La visita di Papa Leone XIV su un territorio come quello di Acerra, che da anni si batte contro l’inquinamento e per la tutela dell’ambiente e della salute, assume un significato profondo".
Ad affermarlo è il governatore della regione Campania Roberto Fico.
"Ringrazio tutti coloro che hanno garantito la buona riuscita di questo storico appuntamento per la comunità di Acerra: il comune, la città metropolitana, la diocesi, i volontari, la protezione civile, le forze dell’ordine.
Condivido le parole che Papa Leone ha espresso sulla giustizia ambientale e il monito ad adoperarsi per difendere la nostra casa comune.
È una responsabilità che sentiamo nostra ed è un impegno che ci vede fortemente coinvolti come istituzioni".