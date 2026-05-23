Roberto Fico: "Condivido il monito del Papa sulla giustizia ambientale"

La visita del pontefice ad Acerra nella terra dei fuochi

roberto fico condivido il monito del papa sulla giustizia ambientale

Una giornata storica per Acerra...

Acerra.  

"La visita di Papa Leone XIV su un territorio come quello di Acerra, che da anni si batte contro l’inquinamento e per la tutela dell’ambiente e della salute, assume un significato profondo".

Ad affermarlo è il governatore della regione Campania Roberto Fico.

"Ringrazio tutti coloro che hanno garantito la buona riuscita di questo storico appuntamento per la comunità di Acerra: il comune, la città metropolitana, la diocesi, i volontari, la protezione civile, le forze dell’ordine.

Condivido le parole che Papa Leone ha espresso sulla giustizia ambientale e il monito ad adoperarsi per difendere la nostra casa comune.

È una responsabilità che sentiamo nostra ed è un impegno che ci vede fortemente coinvolti come istituzioni".
 

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