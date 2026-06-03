Napoli, oggi allerta meteo gialla: chiusi i parchi e il Pontile Nord di Bagnoli Dalle 10:00 alle 20:00 del 3 giugno la Protezione Civile Campana ha dichiarato allerta meteo gialla

Rovesci e temporali, anche intensi a scala locale: queste le previsioni meteorologiche per la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno. Dalle 10:00 alle 20:00, infatti la Protezione Civile campana ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

Queste le zone interessate in tutta la Campania: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio).

Allerta meteo a Napoli: cosa chiude?

Secondo quanto reso noto, i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

Il livello di allerta meteo gialla è un livello di criticità ordinario. Nonostante ciò, saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi cittadini, il Pontile Nord di Bagnoli e sarà interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche.

Inoltre il Comune di Napoli rende noto che vi sono sottopassi e siti cittadini oggetto di attenzione ed eventualmente interdetti in caso di forte pioggia. Si tratta dei seguenti: