Rivoluzione viabilità a Napoli: dall'8 giugno scatta il nuovo piano traffico Strade chiuse e sensi unici: ecco la mappa

Il cuore di Napoli si prepara a subire l’ennesimo scossone sul fronte della mobilità urbana. Con una nuova ordinanza sindacale, l’amministrazione comunale ha varato un dispositivo temporaneo di circolazione che stravolgerà la viabilità nell'area circostante Piazza Municipio e le arterie limitrofe.

I provvedimenti, che entreranno in vigore da lunedì 8 giugno fino al 31 agosto, sono stati resi necessari per consentire alla Società Metropolitana di Napoli spa di completare i delicati lavori di sistemazione superficiale della piazza, un nodo urbanistico cruciale e da anni al centro di un complesso dibattito politico e amministrativo sui tempi di consegna dei cantieri.

La mappa delle chiusure: cosa cambia strada per strada

La rimodulazione del traffico impatterà sui flussi veicolari diretti verso il centro e l'area portuale. Le modifiche principali riguarderanno tre assi viari strategici: via Santa Brigida, via Verdi e via Leoncavallo.

Ecco nel dettaglio come cambia la circolazione:

Via Santa Brigida (Tratto tra via Leoncavallo e via Vittorio Emanuele III): Viene istituito il divieto di transito assoluto per tutti i veicoli. Le uniche deroghe riguardano i residenti e i mezzi autorizzati, per i quali sarà temporaneamente consentito il doppio senso di marcia per permettere l'accesso e l'uscita.

Via Verdi (Tratto tra via San Carlo e via Santa Brigida): Sospesa l'area pedonale. La strada tornerà a essere aperta al traffico veicolare ma a senso unico di circolazione in direzione via Santa Brigida. Inoltre, per chi proviene da via San Carlo, scatterà l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (Stop) all'intersezione con via Santa Brigida, con contestuale obbligo di svolta a sinistra (eccetto i veicoli autorizzati).

Via Leoncavallo (Tratto tra piazza Municipio e via Santa Brigida): Istituito il senso unico di circolazione con direzione verso via Santa Brigida.

Cronaca di un restyling infinito: l'impatto su cittadini e commercio

La decisione di far scattare i lavori in concomitanza con la stagione estiva riapre la questione legata alla gestione dei cantieri della Metropolitana di Napoli. Se da un lato la sistemazione superficiale di Piazza Municipio rappresenta l'ultimo miglio verso la definitiva riconsegna di uno degli spazi pubblici più importanti della città, dall'altro la chiusura di arterie fondamentali rischia di paralizzare il commercio locale e penalizzare i residenti, già provati da anni di transenne. L'Amministrazione comunale e la Polizia Locale saranno chiamate a monitorare costantemente l'impatto del dispositivo nelle prime ore di lunedì 8 giugno, per valutare eventuali correttivi a un piano che, fino a fine agosto, metterà a dura prova la pazienza degli automobilisti napoletani.