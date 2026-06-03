Suora contromano in autostrada distratta dal Rosario alla radio: salvata

Tragedia sfiorata sulla Napoli-Salerno. Fermata dalla Polizia

suora contromano in autostrada distratta dal rosario alla radio salvata
Napoli.  

Una distrazione  che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, sventata soltanto dal tempestivo intervento della Polizia di Stato. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno, una suora ha imboccato contromano l'autostrada Napoli-Salerno a bordo della sua Fiat Panda, viaggiando per chilometri completamente ignara del pericolo perché assorta nell'ascolto del Rosario alla radio.

L'intercettazione e il salvataggio in extremis

L'utilitaria della religiosa procedeva nel senso opposto di marcia sulla corsia diretta a Napoli. Proprio in quel momento, sulla carreggiata corretta, transitava un'auto civetta della Polizia di Stato con a bordo il sovrintendente capo Gabriele Ragucci e il primo dirigente Dario Mongovì. I due ufficiali, intuendo la gravità della situazione, hanno reagito con prontezza. Hanno attivato sirene e lampeggianti per creare un effetto barriera e allertare gli altri automobilisti in arrivo e si sono lanciati all'inseguimento della Panda, riuscendo a stringerla verso il guardrail e a bloccarne la corsa dopo diversi tentativi.

La scoperta: "Non mi sono accorta di nulla"

Una volta fermata l'auto, lo stupore degli agenti è stato massimo nel trovare al volante la religiosa. La donna, apparsa in evidente stato confusionale, si è giustificata spiegando di non aver assolutamente notato i fari delle altre auto e il pericolo: a catturare tutta la sua attenzione era la recita del Rosario trasmessa dalla radio dell'auto.

L'intervento dei soccorsi

Messa in sicurezza la vettura e l'arteria stradale, i due poliziotti hanno immediatamente richiesto il supporto dei soccorsi per gestire la viabilità e verificare le condizioni della conducente. Sul posto sono intervenuti d'urgenza gli agenti della Polizia Stradale il personale dell'Anas per il ripristino della sicurezza della carreggiata e i sanitari del 118, ai quali la suora è stata affidata per accertamenti medici. Grazie all'eroico intervento dei due poliziotti, l'assurdo episodio si è concluso senza feriti, trasformando quello che poteva essere un drammatico incidente in un enorme spavento.

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