Fondazione Fs, nuovi orari per accesso serale al Museo ferroviario di Pietrarsa Le iniziative musicali e culturali per la stagione estiva

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa amplia l’offerta di visita per la stagione estiva con l’estensione degli orari anche nelle fasce serali. Un’opportunità che consente al pubblico di vivere il sito in una dimensione suggestiva, tra le luci del tramonto e gli spazi affacciati sul Golfo di Napoli.

Il grande afflusso registrato in occasione della mostra “Vintage Vibes: Passioni su Ruote” e della Notte Europea dei Musei, che ha visto una partecipazione straordinaria di visitatori, conferma l’attrattività crescente del Museo e il forte interesse suscitato dalla proposta culturale promossa da Fondazione FS Italiane.

A partire da venerdì 5 giugno, il Museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 18. Dal mercoledì alla domenica, inoltre, sarà possibile accedere agli spazi del complesso anche in orario serale. Il pubblico potrà così affiancare alla scoperta della prestigiosa collezione di locomotive e carrozze storiche momenti di convivialità sulle Terrazze vista mare, e proposte ispirate ai prodotti e ai sapori della tradizione locale presso il bistrot e la pizzeria delle Terrazze Pietrarsa.

Il calendario estivo prevede un articolato programma di iniziative culturali e musicali, tra cui “Binario Rosa” e la rassegna Jazz “Concerti al Tramonto”.

Inoltre, nei giorni di sabato, domenica e festivi, sarà attivo un servizio navetta diretto dalla stazione Centrale di Napoli (terminal bus Metropark) incluso nel biglietto di ingresso al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 081.472003 oppure consultare il sito fondazionefs.it.