Saldi estivi, quando iniziano in Campania? Ufficializzata la data

Ufficializzata la data per l'avvio dei saldi estivi in Campania. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale e diffusa attraverso gli organi di stampa. Sta per iniziare quindi il periodo promozionale estivo, con sconti ed offerte per la clientela, che dureranno per un periodo non superiore a 60 giorni.
La Giunta regionale ha disposto la data ufficiale di inizio dei saldi e definito che le vendite promozionali non potranno essere effettuate nei trenta giorni precedenti la data d'avvio.
Saldi estivi in Campania: ecco la data
Secondo quando deciso dalla Giunta regionale campana, i saldi estivi in regione inizieranno da sabato 4 luglio 2026. La Regione ricorda inoltre che le offerte promozionali non potranno durare più di 60 giorni e che non possono essere effettuate nei trenta giorni prima della data ufficiale. A partire da oggi, quindi, non vi saranno sconti e saldi nei negozi, che partiranno tra un mese esatto.
Dal 4 luglio in tutta la Campania prenderanno ufficialmente avvio i saldi estivi.