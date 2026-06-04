Saldi estivi, quando iniziano in Campania? Ufficializzata la data

La Giunta regionale ha disposto la data ufficiale per l'inizio dei saldi estivi

saldi estivi quando iniziano in campania ufficializzata la data

Saldi estivi in Campania? Arriva la comunicazione circa la data ufficiale d'avvio, disposta dalla Giunta regionale. Le offerte promozionali non potranno durare più di 60 giorni e non possono essere effettuate nei trenta giorni prima della data

Napoli.  

Ufficializzata la data per l'avvio dei saldi estivi in Campania. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale e diffusa attraverso gli organi di stampa. Sta per iniziare quindi il periodo promozionale estivo, con sconti ed offerte per la clientela, che dureranno per un periodo non superiore a 60 giorni. 

La Giunta regionale ha disposto la data ufficiale di inizio dei saldi e definito che le vendite promozionali non potranno essere effettuate nei trenta giorni precedenti la data d'avvio.

Saldi estivi in Campania: ecco la data

Secondo quando deciso dalla Giunta regionale campana, i saldi estivi in regione inizieranno da sabato 4 luglio 2026. La Regione ricorda inoltre che le offerte promozionali non potranno durare più di 60 giorni e che non possono essere effettuate nei trenta giorni prima della data ufficiale. A partire da oggi, quindi, non vi saranno sconti e saldi nei negozi, che partiranno tra un mese esatto. 

Dal 4 luglio in tutta la Campania prenderanno ufficialmente avvio i saldi estivi

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