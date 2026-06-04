Napoli, cocaina e tirapugni in casa della "nonna" pusher: ha 88 anni Due donne incensurate: hanno 88 e 58 anni. I carabinieri hanno trovato due depositi nelle loro case

Cocaina e tirapugni in casa: i Carabinieri, nel corso dei controlli effettuati nel quartiere di Soccavo, hanno arrestato due donne incensurate. Nel corso delle perquisizioni, svoltesi nello specifico a Rione Traiano, i Carabinieri - con anche gli uomini del Nucleo Cinofilo di Sarno - hanno rinvenuto droga ed armi bianche. Una delle due donne aveva ben 88 anni, l'altra 58.

Due i "depositi" rinvenuti dalle forze dell'ordine: uno in casa della donna di 88 anni e l'altro in casa di quella di 58.

88 anni: droga ed armi bianche in casa

Secondo quanto reso noto dai Carabinieri, nell'appartamento della donna 88enne sono stati rinvenuti 21 grammi di cocaina, due tirapugni, un coltello a lama fissa ricurva e un quaderno con all'interno la contabilità. Nell'abitazione della 58enne, invece, le forze dell'ordine hanno trovato 193 grammi di hashish già suddivisi e pronti per essere venduti.

Le forze dell'ordine non escludono la possibilità che le donne fossero a libro paga di qualcun altro che voleva nascondere la droga da vendere e da prendere ogni qual volta fosse stato necessario. Al momento l'epilogo per le due donne è stato l'arresto.

Durante le operazioni sono state denunciate altre due persone sorprese a via Tulliano 34 all’interno di un locale sequestrato in passato perché utilizzato come piazza di spaccio.