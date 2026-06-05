A Piazza Municipio due giorni di screening, sport e solidarietà: tutte le info Un evento per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di uno stile di vita sano e attivo

Due giorni per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di uno stile di vita sano e attivo: torna a Napoli l’appuntamento con “Sport, Salute e Benessere”. Dopo il successo delle edizioni precedenti in Piazza Dante, l'evento, promosso dall’Associazione Underforty Women Breast Care E.T.S., arriva a Piazza Municipio sabato 6 giugno e domenica 7.

Una manifestazione volta a coniugare i concetti di benessere fisico, mentale e sociale, con un appuntamento centrale rappresentato da "La Camminata in Rosa" che coinvolgerà donne con trascorsi oncologici.

Il programma dei due giorni a Piazza Municipio

Prevenzione, sport ed inclusione: questi i temi centrali dell'evento “Sport, Salute e Benessere” che si terrà a Piazza Municipio. L'appuntamento è per sabato 6 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle 17:00 e domenica 7 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle 12:30.

Durante la due giorni, i cittadini potranno accedere a:

Informazioni e sensibilizzazione sulla prevenzione senologica

Consulenze psicologiche e nutrizionali gratuite

Attività sportive aperte a tutti

“La Camminata in Rosa”, rappresenta un gesto simbolico, forte e inclusivo, per testimoniare sul campo la resilienza, il coraggio e la rinascita attraverso il movimento. Per tutti i partecipanti alla camminata è previsto un kit gara personalizzato contenente la maglietta ufficiale dell’evento e gadget esclusivi.

Le attività di “Sport, Salute e Benessere”

Il villaggio della salute in Piazza Municipio sarà animato da un fitto calendario di discipline sportive adatte a ogni fascia d'età, tra cui Ginnastica dolce, Pilates, Esercizi a corpo libero e Total Body.

Un momento di grande valore sociale e sportivo sarà rappresentato dalla partecipazione della scuola Gabry Dance, che si esibirà con i suoi straordinari atleti paralimpici, rimarcando il valore dello sport come strumento di inclusione universale.