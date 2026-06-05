Grave incidente sull'A1:traffico bloccato verso Napoli Una persona è morta e due sono rimaste gravemente ferite

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A1 Milano-Napoli, precisamente al chilometro 584,200 in zona Valmontone. Il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, è pesante: una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste gravemente ferite.

L'allarme è scattato intorno alle ore 14:00, quando sul posto è intervenuta d'urgenza la squadra 24A dei vigili del fuoco. Lo scenario apparso ai soccorritori è stato subito critico. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, per estrarre i due feriti dalle lamiere accartocciate dell'abitacolo.

Una volta liberati, i due passeggeri sono stati immediatamente affidati alle cure del personale sanitario, giunto sul luogo del sinistro con due eliambulanze per garantirne il trasporto d'urgenza nei centri ospedalieri più attrezzati. Per la terza persona coinvolta, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Pesantissime le ripercussioni sulla circolazione stradale. Al momento il traffico veicolare è completamente interrotto nel tratto interessato in direzione Napoli, per consentire i rilievi da parte delle autorità, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei mezzi. Si registrano lunghe code e si consigliano percorsi alternativi.