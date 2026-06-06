Rinoplastica estetica e funzionale: specialisti da tutta Italia al Monaldi Napoli si conferma polo nazionale per la formazione in otorinolaringoiatria

Napoli si conferma punto di riferimento nazionale per la formazione specialistica in otorinolaringoiatria. Presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi si è svolto il Secondo Corso di Rinoplastica Estetica e Funzionale, appuntamento scientifico di alto profilo diretto dal professor Giuseppe Tortoriello, direttore UOC di Otorinolaringoiatria del Monaldi e presidente SIO (Società Italiana di Otorinolaringoiatria) incoming.

Il corso ha richiamato oltre cinquanta tra specialisti, chirurghi strutturati e giovani otorinolaringoiatri provenienti da diverse realtà ospedaliere e universitarie italiane, offrendo un’occasione di confronto sulle più moderne strategie della chirurgia estetica, funzionale e ricostruttiva della piramide nasale. Al centro dei lavori, il principio che oggi guida la moderna chirurgia del naso: il superamento di un approccio puramente estetico in favore di un equilibrio sempre più stretto tra forma e funzione.

La rinoplastica, infatti, non riguarda soltanto l’armonia del profilo, ma anche il ripristino della corretta ventilazione nasale, il trattamento delle patologie naso-sinusali correlate e, nei casi più complessi, la ricostruzione dopo interventi oncologici demolitivi.

Il programma si è articolato in sessioni teoriche, focus specialistici e una seconda giornata dedicata alla chirurgia in diretta, seguita da un uditorio gremito nella sala multimediale del Monaldi.

I partecipanti hanno potuto interagire con gli operatori, porre quesiti sulle tecniche utilizzate e approfondire le indicazioni chirurgiche nei casi a maggiore complessità. Il direttore del corso, professor Giuseppe Tortoriello, insieme ai dottori Luca Moscillo, Luigi D’Avino e alla dottoressa Irene Fatuzzo, ha guidato i partecipanti nell’analisi dei cosiddetti “nasi difficili”, illustrando le strategie più appropriate per il trattamento di casi complessi dal punto di vista anatomico, geometrico e tessutale. In casi selezionati è stato affrontato anche il tema della cosiddetta rinoplastica liquida.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla chirurgia oncologica demolitiva e ricostruttiva. A chiusura dei lavori, la Lettura Magistrale del professor Francesco Bussu dell’Università degli Studi di Sassari e direttore dell’UOC di ORL dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma è stata dedicata ai tumori del vestibolo nasale, tema di grande rilievo clinico e chirurgico. Al corso hanno preso parte, tra gli altri, il professor Gaetano Motta, direttore della Clinica ORL dell’Università Vanvitelli; la professoressa Anna Rita Fetoni, direttrice della Clinica ORL della Federico II; il professor Francesco D’Andrea, direttore della Clinica di Chirurgia Plastica della Federico II; il professor Francesco Salzano, direttore della Clinica ORL dell’Università degli Studi di Salerno; il dottor Domenico Di Maria, direttore dell’UOC di ORL dell’Ospedale San Pio di Benevento, presidente del Gruppo Campano ORL e neoeletto vicepresidente AOOI; la professoressa Patrizia Schiavon, del Policlinico Sant’Orsola di Bologna e presidente AICEFF; il dottor Giovanni Schiavone, chirurgo plastico dell’IDI-IRCCS di Roma. Nel corso della prima giornata si è svolta anche la consegna del premio “Enzo Pucci”, riconoscimento intitolato alla memoria di una figura di riferimento della specialità.

Il premio intende valorizzare l’eccellenza clinica, la dedizione alla ricerca e lo spirito di innovazione scientifica, richiamando i giovani specialisti al valore del rigore etico, dello studio costante e dell’attenzione al paziente.

L’evento ha ottenuto il patrocinio morale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, dell’AOOI – Associazione Otorinolaringoiatri Ospedalieri Italiani, del Gruppo Campano ORL e della SIOeChCF – Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale. “Il successo di questo corso conferma il ruolo del Monaldi come centro di riferimento per la formazione, l’assistenza e l’innovazione chirurgica in ambito otorinolaringoiatrico”, dice il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino.

"La presenza di professionisti provenienti da diverse realtà italiane dimostra la capacità della nostra Azienda di promuovere percorsi scientifici di qualità, valorizzando le competenze interne e contribuendo alla crescita della rete specialistica nazionale".