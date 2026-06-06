Rainone: "La lotta alle malattie cardiovascolari si vince con la prevenzione"

Gvm Care & Research scende tra le strade di Napoli per tre giornate dedicate alla salute del cuore

rainone la lotta alle malattie cardiovascolari si vince con la prevenzione

La salute del cuore, protagonista con gli screening gratuiti sull’ambulatorio mobile di Gvm Care & Research...

Napoli.  

Gvm Care & Research, gruppo ospedaliero italiano, scende tra le strade di Napoli per tre giornate dedicate alla salute del cuore.

Da giovedì 11 a sabato 13 giugno, in concomitanza con il Mics 2026 – Minimally Invasive & Catheter Solutions - il congresso scientifico internazionale dedicato alle più avanzate frontiere della cura cardiovascolare che riunisce a Napoli i massimi esperti mondiali del cuore, organizzato e promosso da Gvm Care & Research e dalla Mitral Academy, arriva sul Lungomare di Napoli l’Advanced Mobile Clinic di Gvm Care & Research. A bordo della clinica mobile gli specialisti del Gruppo e della Clinica Montevergine proporranno alla cittadinanza screening cardiologici gratuiti.

Dalle ore 9.00 alle 20.00, recandosi presso l’ambulatorio mobile allestito sul truck sarà possibile effettuare gratuitamente elettrocardiogramma (ECG), consulto cardiologico e profilo lipidico. L’accesso agli screening non richiede prenotazione.

Un’iniziativa dal forte valore sociale, pensata per avvicinare la sanità ai cittadini, abbattere le distanze e promuovere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale di tutela della salute.

"Portare la prevenzione vicina alle persone è uno strumento fondamentale per promuovere la cultura della salute cardiovascolare – dichiara il professore Giuseppe Speziale, Vice Presidente di Gvm Care & Research e Presidente del Mics -. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte a livello globale, con oltre 20 milioni di decessi ogni anno nel mondo, ma attraverso la diagnosi precoce e intervenendo su fattori di rischio modificabili si può ridurne significativamente l’incidenza".

"La lotta alle malattie cardiovascolari si vince soprattutto prevenendo il danno – commenta il dottore Antonio Rainone, direttore generale della Clinica Montevergine di Mercogliano , che fa parte di Gvm Care & Research –. Portiamo la nostra esperienza cardiologica alle persone, perché ascoltare il proprio cuore è il primo passo per proteggerlo. Scendere in piazza con questa clinica mobile significa intercettare i fattori di rischio prima che si trasformino in patologie gravi. Un semplice elettrocardiogramma o un consulto tempestivo possono fare la differenza". 

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