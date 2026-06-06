Rainone: "La lotta alle malattie cardiovascolari si vince con la prevenzione" Gvm Care & Research scende tra le strade di Napoli per tre giornate dedicate alla salute del cuore

Gvm Care & Research, gruppo ospedaliero italiano, scende tra le strade di Napoli per tre giornate dedicate alla salute del cuore.

Da giovedì 11 a sabato 13 giugno, in concomitanza con il Mics 2026 – Minimally Invasive & Catheter Solutions - il congresso scientifico internazionale dedicato alle più avanzate frontiere della cura cardiovascolare che riunisce a Napoli i massimi esperti mondiali del cuore, organizzato e promosso da Gvm Care & Research e dalla Mitral Academy, arriva sul Lungomare di Napoli l’Advanced Mobile Clinic di Gvm Care & Research. A bordo della clinica mobile gli specialisti del Gruppo e della Clinica Montevergine proporranno alla cittadinanza screening cardiologici gratuiti.

Dalle ore 9.00 alle 20.00, recandosi presso l’ambulatorio mobile allestito sul truck sarà possibile effettuare gratuitamente elettrocardiogramma (ECG), consulto cardiologico e profilo lipidico. L’accesso agli screening non richiede prenotazione.

Un’iniziativa dal forte valore sociale, pensata per avvicinare la sanità ai cittadini, abbattere le distanze e promuovere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale di tutela della salute.

"Portare la prevenzione vicina alle persone è uno strumento fondamentale per promuovere la cultura della salute cardiovascolare – dichiara il professore Giuseppe Speziale, Vice Presidente di Gvm Care & Research e Presidente del Mics -. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte a livello globale, con oltre 20 milioni di decessi ogni anno nel mondo, ma attraverso la diagnosi precoce e intervenendo su fattori di rischio modificabili si può ridurne significativamente l’incidenza".

"La lotta alle malattie cardiovascolari si vince soprattutto prevenendo il danno – commenta il dottore Antonio Rainone, direttore generale della Clinica Montevergine di Mercogliano , che fa parte di Gvm Care & Research –. Portiamo la nostra esperienza cardiologica alle persone, perché ascoltare il proprio cuore è il primo passo per proteggerlo. Scendere in piazza con questa clinica mobile significa intercettare i fattori di rischio prima che si trasformino in patologie gravi. Un semplice elettrocardiogramma o un consulto tempestivo possono fare la differenza".