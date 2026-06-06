Turismo, incontro tra l'assessore al turismo di Napoli e la ministra norvegese Dialogo nel segno del reciproco interesse per rafforzare i flussi di visitatori

Incontro istituzionale tra l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e la Ministra del Commercio, dell’Industria e del Turismo norvegese Cecilie Myrseth, accompagnata da una delegazione del Governo di Norvegia, dell’Ambasciata norvegese a Roma e dalla console onoraria di Norvegia a Napoli Francesca Aloia. L’assessora Armato, ricevuto l’invito, lo ha esteso ai rappresentanti delle associazioni di categoria. Presente, con lei, la presidente AIGO Emanuela Augelli.

Un confronto proficuo, nel corso del quale sono state illustrate le strategie adottate dal Comune di Napoli per intercettare e gestire i flussi turistici, il grande impegno dell’amministrazione per rafforzare i servizi e una visione sulle strutture ricettive, soprattutto extra alberghiere, che diventano un’opportunità di lavoro per i giovani e stanno attirando i flussi turistici anche verso aree lontane dal centro.

«È stato un incontro in cui, insieme alla presidente Augelli, abbiamo potuto raccontare i motivi per cui oggi Napoli ha una grande attrattività soprattutto sulla generazione Zeta sulla generazione dei Millennials, scala le classifiche internazionali di preferenze tra le mete di viaggio e riesce, anche con il supporto di importanti strumenti di marketing - Osservatorio Turistico Urbano e DMO – ad attirare un pubblico di turisti sempre più ampio e internazionale. Il turismo è un’opportunità e la tassa di soggiorno permette di migliorare i servizi che rendono la città più vivibile e più bella, non solo per chi la visita ma anche per chi ci abita. È fonte di gioia e benessere. Abbiamo dato spunti alla Ministra anche sulla regolamentazione delle strutture extra alberghiere e le abbiamo raccontato della progettualità del turismo esperienziale. Napoli in questo momento è davvero la Capitale del Turismo e la sua autenticità e identità l’ha resa e la rende set di film, fiction e spot pubblicitari di grandi marchi. L’America’s Cup, un evento che ci sta vedendo particolarmente impegnati nell’organizzazione, ha dato un ulteriore grande impulso a questo trend e ne darà uno ancora più forte quando inizieranno le regate». Così l’Assessora Armato.

Dopo il pranzo al Real Yacht Club Canottieri Savoia, la delegazione norvegese ha avuto l’opportunità di vivere il “turismo esperienziale” con una visita guidata in inglese, organizzata dall’Assessorato al Turismo e partita dal Monte Echia.