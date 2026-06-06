Napoli, al via la stagione balneare alla Rotonda Diaz: spiaggia per tutti Particolare attenzione anche all'inclusione sociale: sul litorale anche due operatori sociosanitari

Con l’avvio della stagione balneare, torna pienamente fruibile la spiaggia della Rotonda Diaz, che si conferma anche quest’anno come uno dei principali punti di riferimento per l’inclusione e l’accessibilità sul litorale cittadino. Lo rende noto il Comune di Napoli.

La spiaggia è stata attrezzata per accogliere tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con difficoltà motorie. Tra le dotazioni principali è presente una pedana che facilita l’accesso e il percorso sulla sabbia, oltre alla sedia “JOB”, progettata ideata per rendere l’ingresso in acqua più agevole e in sicurezza

Significativa è la presenza di due operatori socio-sanitari (OSS), che garantiranno supporto qualificato agli utenti, contribuendo a una maggiore qualità ed efficacia del servizio. Il tutto sarà gestito dalla cooperativa Medihospes, che si occuperà anche della gestione delle attrezzature.

Come già avvenuto nella scorsa stagione, la spiaggia sarà inoltre dotata di ombrelloni, sedie a sdraio, sedie regista, docce e servizi igienici, offrendo così un’accoglienza completa e confortevole per tutti i frequentatori.

L’iniziativa è frutto di un lavoro sinergico tra l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile. In particolare, il Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale e il Servizio Tutela del Mare hanno collaborato per garantire anche quest’anno la piena fruibilità della spiaggia senza barriere. L’azione è stata sostenuta anche dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, a testimonianza di un impegno condiviso volto a promuovere un modello di città sempre più accessibile, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.

La spiaggia della Rotonda Diaz si conferma così un esempio concreto di inclusione sociale, capace di garantire il diritto al mare e al tempo libero a tutti i cittadini, senza distinzioni.

L’Assessora Alle Politiche Sociali, Chiara Marciani dichiara: "Il mare è un diritto di tutti. Anche quest’anno abbiamo lavorato con determinazione per rendere la spiaggia della Rotonda Diaz un luogo realmente inclusivo, uno spazio sempre più accessibile con servizi e supporto dedicati. Questo risultato è il frutto di una collaborazione tra diversi assessorati e servizi dell’amministrazione, a dimostrazione che solo attraverso un lavoro sinergico è possibile costruire politiche efficaci. Il nostro impegno continuerà affinché Napoli sia sempre più una città attenta ai bisogni di ogni persona”.

“Continua l’impegno dell’Amministrazione per migliorare il benessere e l’accessibilità nelle spiagge pubbliche ”. Lo ha affermato l’assessore a Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, con delega alla Tutela del mare, Edoardo Cosenza, che ha aggiunto: “ È dall’estate 2023 che l’Amministrazione grazie ad una proficua sinergia tra Assessore al mare, l’Assessore al Welfare, Assessore al turismo, Assessore all’Ambiente, ha potuto ampliare l’offerta di servizi (docce, bagni, fontanine, rampe, pulizia) con particolare attenzione, dove possibile, al superamento delle barriere architettoniche per l’acceso alla spiaggia e al mare. Ringrazio, in particolare, il Servizio Tutela mare per il lavoro svolto”.

“Napoli è oggi una delle poche città d’arte capaci di attrarre visitatori durante tutto l’anno, senza significative flessioni stagionali. Negli ultimi anni, accanto alla straordinaria forza del suo patrimonio storico e culturale, la città ha consolidato sempre di più la propria identità di destinazione di mare, registrando una crescita delle presenze anche nei mesi estivi. Un trend che distingue Napoli rispetto ad altre città d’arte italiane e che conferma come il mare sia diventato parte integrante dell’esperienza di chi sceglie di visitare la nostra città. Per questo è importante investire in spiagge sempre più accessibili e accoglienti. Lo scorso agosto ho voluto personalmente salutare i bagnanti alla Rotonda Diaz, trovando una spiaggia viva, partecipata e frequentata da cittadini e turisti: l’immagine più bella di una Napoli che vive il mare e lo rende un’opportunità per tutti”, le parole dell’assessora al turismo e alle attività produttive Teresa Armato.

