Linea 1 Napoli, stop di 3 mesi da Piscinola ai Colli Aminei: tutte le info Chiusura della Linea 1 per tre mesi: il Comune prevede un servizio di navette bus sostitutive

È ufficiale la notizia sulla Linea 1 di Napoli, che per lavori di rinnovamento dei binari chiuderà per 3 mesi nella tratta da Piscinola ai Colli Aminei. L'annuncio è stato dato in commissione Mobilità oggi, lunedì 8 giugno, alla presenza dell'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza. Un intervento che prevede il rinnovo dell'armamento ferroviario che ormai supera i 30 anni di attività.

Il Comune di Napoli ed Anm hanno previsti l'istituzione di navette bus sostitutive con corse ogni 10 minuti per evitare ulteriori disagi alla cittadinanza.

Stop di 3 mesi per la Linea 1 di Napoli: le date

La tratta da Piscinola ai Colli Aminei verrà chiusa dal 22 giugno fino al 14 settembre per lavori sui binari. Il presidente della commissione Trasporti, Aniello Esposito, ha dichiarato che vigilerà sui tempi dei lavori e sulla necessità di tali intervenit al fine di garantire la massima sicurezza ai cittadini.

«Abbiamo chiesto all'amministrazione che ci sia un servizio sostitutivo di navette bus all'altezza delle necessità dei cittadini», conclude Esposito.

Per quest'estate, infatti, l'amministrazione comunale ha previsto un servizio di navette bus sostitutive.