Anna Diglio: "Educare oggi significa costruire strade più sicure per il domani"

Ecco uno strumento pensato per avvicinare i più piccoli ai valori della sicurezza stradale

anna diglio educare oggi significa costruire strade piu sicure per il domani

"Insieme, passo dopo passo, per diffondere la cultura del rispetto delle regole, della responsabilità e della tutela della vita"

Napoli.  

Continua in Campania il percorso itinerante del tappeto ludodidattico ideato e portato avanti con grande deterninazione da Anna Diglio, uno strumento pensato per avvicinare i più piccoli ai valori della sicurezza stradale attraverso il gioco e l’apprendimento.

Significativa e di grande attualità la recente tappa a Napoli. Un progetto sostenuto dall’istruttore Giulio Sesa e dal pilota Vincenzo Angelo, soci della Associazione familiari vittieme della strada e amici 

instancabili, sempre attivi nel portare in alto il nostro logo e i nostri valori anche oltre i confini provinciali, con una presenza significativa a Napoli.

La prevenzione e l’istruzione delle nuove generazioni rappresentano per noi una priorità fondamentale. Con umiltà impegno e spirito di servizio, continuiamo a seminare conoscenza e consapevolezza, convinti che educare oggi significhi costruire strade più sicure per il domani.

Insieme, passo dopo passo, per diffondere la cultura del rispetto delle regole, della responsabilità e della tutela della vita.

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