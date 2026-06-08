Anna Diglio: "Educare oggi significa costruire strade più sicure per il domani" Ecco uno strumento pensato per avvicinare i più piccoli ai valori della sicurezza stradale

Continua in Campania il percorso itinerante del tappeto ludodidattico ideato e portato avanti con grande deterninazione da Anna Diglio, uno strumento pensato per avvicinare i più piccoli ai valori della sicurezza stradale attraverso il gioco e l’apprendimento.

Significativa e di grande attualità la recente tappa a Napoli. Un progetto sostenuto dall’istruttore Giulio Sesa e dal pilota Vincenzo Angelo, soci della Associazione familiari vittieme della strada e amici

instancabili, sempre attivi nel portare in alto il nostro logo e i nostri valori anche oltre i confini provinciali, con una presenza significativa a Napoli.

La prevenzione e l’istruzione delle nuove generazioni rappresentano per noi una priorità fondamentale. Con umiltà impegno e spirito di servizio, continuiamo a seminare conoscenza e consapevolezza, convinti che educare oggi significhi costruire strade più sicure per il domani.

Insieme, passo dopo passo, per diffondere la cultura del rispetto delle regole, della responsabilità e della tutela della vita.