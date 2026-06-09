Comune di Napoli, in arrivo 40 milioni dalla BEI per la rigenerazione urbana Manfredi sull'accordo con la BEI: «Passo fondamentale per il futuro di Napoli»

40 milioni di euro in arrivo per il Comune di Napoli dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Nuovo accordo di finanziamento sottoscritto tra i due enti per sostenere un programma di rigenerazione urbana, sviluppo sociale e transizione climatica. «Un passo fondamentale per il futuro di Napoli», così il Sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi.

L’operazione, strutturata come un finanziamento quadro, sosterrà il Comune di Napoli nell’attuazione delle proprie strategie urbane - incluso il Programma Triennale degli Investimenti della città (DUP 2025-2027) e il Documento di Indirizzo Strategico “Per una città giusta, sostenibile, vivibile e attrattiva”.

40 milioni dalla BEI: le parole di Manfredi

Il Sindaco di Napoli ha sottolineato l'importanza di questo accordo e delle risorse economiche in arrivo per portare avanti i progetti in programma per la città. Di seguito le sue parole:

«Questo accordo con la BEI si inserisce perfettamente nella nostra visione di una città più equa, sostenibile e vicina ai bisogni delle persone. Grazie a queste risorse potremo accelerare la realizzazione del nostro Piano Triennale, intervenendo concretamente sia sulla tutela del nostro straordinario centro storico. Investire nell'edilizia sociale, nelle scuole e negli spazi pubblici significa migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e rendere Napoli una grande capitale europea, pronta ad affrontare la sfida della transizione ecologica».

Rigenerazione urbana: cosa prevede l'accordo?

Gli investimenti principali previsti, del valore complessivo di circa 95,6 milioni di euro, di cui 40 milioni finanziati dalla BEI, includono la costruzione di nuove unità abitative a prezzi accessibili, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e la valorizzazione del centro storico.

L’accordo mira a sostenere interventi di rigenerazione urbana in diverse aree della città attraverso programmi di recupero di edifici e spazi pubblici, lo sviluppo di energia rinnovabile, il miglioramento della mobilità sostenibile e la modernizzazione dei servizi. Nel centro storico, gli investimenti permetteranno di tutelare e valorizzare il patrimonio architettonico, garantendo interventi di restauro che rispettino le caratteristiche originarie e l’identità urbana di Napoli