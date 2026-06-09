Città della scienza protagonista a Varsavia per il 29° picnic scientifico L’obiettivo della partecipazione è ambizioso e affascinante

Il 13 giugno 2026, la fondazione napoletana vola in Polonia per l’importante evento europeo all’aperto dedicato alla divulgazione scientifica. Insieme all’Istituto Italiano di cultura di Varsavia, porterà laboratori interattivi, ologrammi e microscopia per dimostrare come la ricerca nasca dai piccoli fenomeni quotidiani.

La scienza non abita solo nei laboratori d'avanguardia o nei centri di ricerca specialistici: spesso prende vita nei gesti più semplici della nostra quotidianità, in cucina, in giardino o durante una passeggiata nella natura.

È questo lo spirito profondo di “Tratto dalla vita reale”, il tema della 29ª edizione del picnic scientifico di Varsavia, il più grande evento europeo all’aperto dedicato alla promozione della scienza, organizzato dalla radio polacca e dal centro scientifico copernico.

Il prossimo 13 giugno, l’Italia sarà rappresentata in questo prestigioso contesto internazionale grazie a un importante sforzo sinergico: lo stand B6 (all’interno della Family Zone) sarà infatti interamente curato dall’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia in stretta collaborazione con Città della Scienza di Napoli.

L’obiettivo della partecipazione è ambizioso e affascinante: raccontare al pubblico internazionale il valore, la creatività e l’eccellenza della ricerca, dell’innovazione e della cultura scientifica italiana attraverso il dialogo e l'interazione diretta.

Città della Scienza conferma così il suo ruolo centrale e il suo impegno costante nella costruzione di ponti di conoscenza tra Paesi, istituzioni e cittadini, promuovendo una scienza accessibile, inclusiva ed empatica.