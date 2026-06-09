Centro Direzionale, interventi di pulizia nelle aree dei parcheggi sottostanti Operazioni di riqualificazione e pulizia anche a Via Marina, a ridosso della Fontana della Marinella

Interventi di pulizia realizzati dal personale Asia, di concerto con i Servizi Sociali e l’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali (IAES) della Polizia Locale, nella città di Napoli. In particolare le attività di oggi, martedì 9 giugno, hanno interessato le aree di via Marina, a ridosso della Fontana della Marinella, e del Centro Direzionale.

Una serie di attività di pulizia e bonifica, che hanno portato anche alla raccolta ed allo smaltimento di una consistente quantità di siringhe e di effettuare il risanamento dell’area.

Centro Direzionale: pulizia e bonifica nei parcheggi sottostanti

Da questo pomeriggio sono partite al Centro Direzionale una serie di attività di pulizia e bonifica che hanno interessato le aree di parcheggio sottostanti. Le operazioni di riqualificazione – che hanno coinvolto i Servizi Sociali, Anm, Asia e personale della Polizia Locale – si sono svolte in collaborazione con il consorzio Ge.Se.Ce.Di., che si adopera per garantire, al fianco del Comune, la cura e la sicurezza dell’area.

Le attività di pulizia delle aree di parcheggio e degli altri spazi del Centro Direzionale proseguiranno, con ulteriori interventi, nei prossimi giorni e, grazie alla collaborazione pubblico-privato, consentiranno di far fronte alle situazioni di maggiore criticità, con l’obiettivo di migliorare i servizi e la vivibilità delle zone interessate.