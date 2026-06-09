Centro Direzionale, interventi di pulizia nelle aree dei parcheggi sottostanti

Operazioni di riqualificazione e pulizia anche a Via Marina, a ridosso della Fontana della Marinella

centro direzionale interventi di pulizia nelle aree dei parcheggi sottostanti

Nella giornata di oggi, presso Via Marina ed il Centro Direzionale, sono stati realizzati degli interventi di pulizia dal personale Asia. Rinvenute siringhe e rifiuti

Napoli.  

Interventi di pulizia realizzati dal personale Asia, di concerto con i Servizi Sociali e l’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali (IAES) della Polizia Locale, nella città di Napoli. In particolare le attività di oggi, martedì 9 giugno, hanno interessato le aree di via Marina, a ridosso della Fontana della Marinella, e del Centro Direzionale

Una serie di attività di pulizia e bonifica, che hanno portato anche alla raccolta ed allo smaltimento di una consistente quantità di siringhe e di effettuare il risanamento dell’area. 

Centro Direzionale: pulizia e bonifica nei parcheggi sottostanti

Da questo pomeriggio sono partite al Centro Direzionale una serie di attività di pulizia e bonifica che hanno interessato le aree di parcheggio sottostanti. Le operazioni di riqualificazione – che hanno coinvolto i Servizi Sociali, Anm, Asia e personale della Polizia Locale – si sono svolte in collaborazione con il consorzio Ge.Se.Ce.Di., che si adopera per garantire, al fianco del Comune, la cura e la sicurezza dell’area.

Le attività di pulizia delle aree di parcheggio e degli altri spazi del Centro Direzionale proseguiranno, con ulteriori interventi, nei prossimi giorni e, grazie alla collaborazione pubblico-privato, consentiranno di far fronte alle situazioni di maggiore criticità, con l’obiettivo di migliorare i servizi e la vivibilità delle zone interessate.

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