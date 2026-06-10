Incendio nella notte in campo rom di Scampia, evacuate 60 persone

Un incendio che ha interessato un’area di circa 100 mq si è sviluppato nella tarda serata del 9 giugno in un campo rom nel quartiere di Scampia a Napoli. La situazione ha imposto l’evacuazione immediata di circa 60 persone, molte delle quali in condizioni di particolare vulnerabilità e fragilità.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, l’UPG della Questura, la Protezione Civile ed i Carabinieri per mettere in sicurezza i luoghi e prestare primo soccorso.
L'intervento delle istituzioni: la situazione attuale
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi appena avuta la notizia, al quale ha preso parte l’assessora alle Politiche Sociali e al Welfare del Comune di Napoli, Chiara Marciani.
Mentre i soccorritori completavano le operazioni di spegnimento, le strutture dei Servizi Sociali del Comune di Napoli, sotto la guida dell'assessorato, si sono attivate per allestire un'area di accoglienza temporanea, situata a distanza di sicurezza dal rogo, per ospitare i nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le baracche.
Attualmente i servizi sociali comunali sono impegnati per gestire le fasi successive all'incendio ed assicurare il primo supporto assistenziale e psicologico agli evacuati. Gli uffici sono già al lavoro per pianificare e coordinare le attività di sgombero in sicurezza dei residenti e i successivi percorsi di riallocazione dei nuclei familiari.