Incendio nella notte in campo rom di Scampia, evacuate 60 persone Il prefetto Michele di Bari ha convocato subito il Centro coordinamento soccorsi

Un incendio che ha interessato un’area di circa 100 mq si è sviluppato nella tarda serata del 9 giugno in un campo rom nel quartiere di Scampia a Napoli. La situazione ha imposto l’evacuazione immediata di circa 60 persone, molte delle quali in condizioni di particolare vulnerabilità e fragilità.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, l’UPG della Questura, la Protezione Civile ed i Carabinieri per mettere in sicurezza i luoghi e prestare primo soccorso.

L'intervento delle istituzioni: la situazione attuale

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi appena avuta la notizia, al quale ha preso parte l’assessora alle Politiche Sociali e al Welfare del Comune di Napoli, Chiara Marciani.

Mentre i soccorritori completavano le operazioni di spegnimento, le strutture dei Servizi Sociali del Comune di Napoli, sotto la guida dell'assessorato, si sono attivate per allestire un'area di accoglienza temporanea, situata a distanza di sicurezza dal rogo, per ospitare i nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le baracche.

Attualmente i servizi sociali comunali sono impegnati per gestire le fasi successive all'incendio ed assicurare il primo supporto assistenziale e psicologico agli evacuati. Gli uffici sono già al lavoro per pianificare e coordinare le attività di sgombero in sicurezza dei residenti e i successivi percorsi di riallocazione dei nuclei familiari.