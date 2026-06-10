Napoli, 29enne sparato all'Arenaccia: il Prefetto intensifica i controlli Dopo lo spiacevole episodio di cronaca, arriva la decisione ferma ed immediata della Prefettura

Intensificati i servizi di controllo e vigilanza nel quartiere dell'Arenaccia, a seguito del grave episodio delittuoso relativo al ferimento, con arma da fuoco e per futili motivi, di un 29enne, affetto da grave invalidità. (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE LA NOTIZIA). Questa è la decisione del Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

In relazione all'episodio di cronaca di cui sopra, l'aggressore è stato immediatamente fermato e trasferito in carcere con le accuse di detenzione illegale d'arma da fuoco, lesioni gravi e rapina.

Il Prefetto intensifica i controlli all'Arenaccia

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha evidenziato, tramite comunicato stampa rilasciato dalla prefettura, la celerità dello svolgimento delle indagini ad opera della Polizia di Stato, esprimendo il proprio profondo apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto con professionalità e competenza.

Le Forze dell’ordine proseguono il loro impegno sull’area di riferimento e nei quartieri limitrofi, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e di ogni attività illegale, per accrescere la percezione della sicurezza e della presenza dello Stato da parte dei cittadini. La Prefettura inoltre rende noto che la vicenda sarà oggetto di particolare approfondimento in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.