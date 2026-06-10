Napoli capitale emergenza pediatrica: focus con specialisti da tutta Italia Apertura con il confronto tra istituzioni, società scientifiche e giovani medici

All’Hotel NH Napoli Panorama di Napoli il congresso internazionale organizzato dalla Simeup dedicato alla gestione delle emergenze pediatriche. Apertura con il confronto tra istituzioni, società scientifiche e giovani medici sul futuro dell’assistenza ai pazienti più fragili.

Sarà il talk show “Emergenza Pediatrica: perché si sceglie, perché si resta, perché si lascia”, in programma giovedì 11 giugno alle ore 15.30 all’Hotel NH Napoli Panorama, ad aprire ufficialmente il congresso internazionale “Il paziente critico in pediatria: cosa fare e cosa non fare”, promosso dalla Simeup, la Società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica, presieduta da Vincenzo Tipo.



L’incontro inaugurale metterà a confronto rappresentanti delle istituzioni, delle principali società scientifiche pediatriche e dell’emergenza-urgenza e giovani medici in formazione sul presente e sul futuro dell’assistenza ai bambini nei contesti critici.

Al dibattito parteciperanno Loredana Raia, presidente della Quinta Commissione Sanità della Regione Campania, Rino Agostiniani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), Rodolfo Conenna, presidente dell’Associazione ospedalità pediatrica italiana (Aopi), Mario Guarino, vicepresidente della Società italiana di medicina di emergenza e urgenza (Simeu), Vincenzo Tipo, presidente della Simeup, e gli specializzandi Gaia Pianese e Gennaro Di Matteo.



Il congresso, in programma l’11 e il 12 giugno a Napoli, rappresenta uno dei principali appuntamenti scientifici dedicati alla gestione del paziente critico in età pediatrica.

Il tema scelto, “cosa fare e cosa non fare”, guiderà il confronto tra esperti provenienti da tutta Italia e dall’estero sui principali scenari dell’urgenza pediatrica: insufficienza respiratoria, shock, dolore, febbre, emergenze gastroenterologiche e metaboliche. L’obiettivo è fornire ai professionisti strumenti concreti per assumere decisioni rapide, appropriate e basate sulle più recenti evidenze scientifiche.



Il programma ha previsto una fase precongressuale con una giornata di corsi pratici dedicati all’ecografia Point-of-Care nel trauma pediatrico, all’analgosedazione procedurale lieve-moderata, al posizionamento ecoguidato degli accessi vascolari periferici, all’utilizzo critico dell’intelligenza artificiale negli scenari di emergenza pediatrica e ai supporti ventilatori non invasivi nell’insufficienza respiratoria. Accanto alle sessioni dedicate ai medici, è prevista anche una sessione formativa per infermieri e infermieri pediatrici incentrata sull’evoluzione delle competenze professionali, sull’innovazione organizzativa e sulle nuove responsabilità assistenziali.



L’evento attribuirà crediti Ecm ai partecipanti e si svolgerà tra l’Hotel NH Napoli Panorama e il Grand Hotel Oriente.

Il congresso si propone come un momento di confronto nazionale sulle sfide cliniche e organizzative che attendono la medicina di emergenza e urgenza pediatrica, in un contesto in cui appropriatezza, innovazione e qualità delle cure rappresentano elementi sempre più decisivi per la salute dei bambini.