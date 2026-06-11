Città della scienza: al via i campi estivi dedicati ai bambini Massima qualità e inclusività delle esperienze

Con la fine delle scuole e l'arrivo della bella stagione, si rinnova l'appuntamento più atteso dalle famiglie napoletane per offrire ai più giovani un’estate all'insegna della libertà, della condivisione e della scoperta.

Dal 15 giugno al 31 luglio e, dopo la pausa estiva, dal 31 agosto all’11 settembre 2026, Città della Scienza spalanca i propri cancelli per nove settimane straordinarie dedicate a bambine e bambini dai 5 agli 11 anni. Il polo scientifico di Napoli si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto dove il gioco e la conoscenza camminano di pari passo, permettendo ai piccoli partecipanti di sviluppare competenze scientifiche in modo del tutto naturale, spontaneo e partecipativo, gettando le basi per nuove e durature amicizie.

I Campi Estivi si baseranno su un programma didattico-ludico, educativo e dinamico, strutturato in gruppi omogenei per fasce d'età per garantire la massima qualità e inclusività delle esperienze. Ogni settimana il palinsesto si rinnova completamente, alternando discipline scientifiche, attività sportive e laboratori

artistici progettati con cura dallo staff interno in stretta sinergia con esperti del mondo accademico e associazioni del territorio.

Le giornate, che si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 16:00, vedranno i bambini diventare protagonisti assoluti di esperimenti interattivi, giochi di movimento, rinfrescanti attività acquatiche e percorsi didattici esperienziali. Le attività abiteranno l'intera struttura, alternando l'esplorazione di spazi verdi incontaminati come i giardini e lo stagno a stimolanti sessioni in aree laboratoriali confortevoli e climatizzate.

A rendere questa avventura estiva ancora più speciale e proiettata verso il futuro sarà la presenza di Aphel, il robot umanoide del museo: un assistente tecnologico davvero speciale che sarà pronto ad accogliere i partecipanti, interagendo con loro in divertenti momenti di animazione, guidandoli con il suo tocco unico alla scoperta del Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea.

Il viaggio nella conoscenza sarà arricchito anche dagli affascinanti spettacoli immersivi del Planetario, capaci di accendere l'immaginazione e stimolare il pensiero critico dei piccoli scienziati.

Il culmine dell'emozione e dell'incanto sarà rappresentato dal ritorno dell’attesissimo appuntamento con la Notte al Museo un vero e proprio camping scientifico notturno programmato per venerdì 26 giugno e venerdì 24 luglio.

In queste occasioni speciali, i bambini avranno il privilegio unico di vivere un'avventura straordinaria, partecipando a misteriose esplorazioni notturne delle aree espositive per poi addormentarsi nei loro sacchi a pelo proprio sotto la cupola stellata del Planetario. È questa la promessa di Città della Scienza per estate

2026: offrire un ambiente sicuro, accogliente e culturalmente stimolante in cui la curiosità innata dei bambini possa fiorire e trasformarsi in pura meraviglia.