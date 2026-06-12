Spiagge della salute: tappa in Campania a Varcaturo Consulti medici gratuiti, attività sportive, momenti ludici e aggregativi

Fa tappa a Varcaturo la seconda edizione dell’evento itinerante Spiagge della Salute, che quest’anno toccherà 10 località balneari italiane, coniugando prevenzione, attività motoria e divertimento.

Le varie attività avranno luogo nelle più grandi palestre a cielo aperto del Paese: gli arenili. A pochi passi dal mare, dunque, residenti e turisti avranno l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e nutrizionale, nel pieno rispetto della privacy. In parallelo, in spiaggia, saranno proposte numerose attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

L’appuntamento, a Varcaturo (unica tappa campana), è per domenica 14 giugno al Lido Varca d’Oro, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. La manifestazione, promossa da ASC Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (Sib) e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sarà inaugurata con il taglio del nastro, previsto alle 9.30.