Nuove stazioni per la linea ferroviaria Napoli - Cancello: vertice in prefettura Al centro dell'incontro l'attivazione della nuova stazione di Acerra e le opere correlate

Si è tenuta questa mattina, presso il Palazzo di Governo di Napoli, una riunione convocata e presieduta dal prefetto Michele di Bari per affrontare le problematiche legate al trasporto urbano da e per le nuove stazioni ferroviarie di Acerra e Afragola Zona Commerciale, infrastrutture strategiche inserite nel più ampio progetto di potenziamento della rete ferroviaria campana.

Al tavolo hanno preso parte il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, il vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti Mario Casillo, il sindaco di Acerra Tito D'Errico, rappresentanti delle amministrazioni comunali di Casalnuovo e Casoria, oltre ai vertici di RFI, Trenitalia e FS Sistemi Urbani.

Al centro del confronto l'imminente attivazione della nuova stazione ferroviaria di Acerra, prevista per il prossimo 6 luglio, e lo stato di avanzamento delle opere viarie necessarie a garantirne la piena accessibilità. La questione si inserisce nel quadro delle iniziative connesse alla realizzazione della variante Napoli-Cancello della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari e alla conseguente dismissione di alcune tratte della storica linea ferroviaria Napoli-Cancello.

Nel corso della riunione è emersa la necessità di avviare un confronto tecnico sulle possibili soluzioni da adottare per valorizzare e riutilizzare le infrastrutture esistenti. In particolare, è stata condivisa l'opportunità di sviluppare uno studio di prefattibilità nell'ambito delle opere compensative previste per la tratta ferroviaria interessata, già disciplinate da specifiche convenzioni tra RFI, Regione Campania e amministrazioni comunali coinvolte.

I partecipanti hanno inoltre concordato sull'urgenza di realizzare uno studio trasportistico dedicato all'area nord della provincia di Napoli, finalizzato a individuare in maniera puntuale le esigenze di mobilità del territorio e a programmare interventi strutturali capaci di migliorare i collegamenti tra i principali centri urbani e le nuove infrastrutture ferroviarie.

Particolare attenzione è stata riservata anche al potenziamento del trasporto pubblico locale. Sul tavolo la necessità di rafforzare i collegamenti tra Acerra, Casalnuovo, Casoria e la nuova stazione ferroviaria, così da garantire ai cittadini un accesso più agevole ai servizi ferroviari. Un tema che, come emerso durante il vertice, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della Regione Campania nelle prossime settimane.

L'incontro ha rappresentato un primo passo verso la definizione di un sistema integrato di mobilità che accompagni l'entrata in funzione delle nuove infrastrutture e favorisca una migliore connessione dell'intera area metropolitana nord di Napoli.