Campi scuola gratuiti in Campania per 2.200 ragazzi: dove e come iscriversi Assessora Zabatta: «Un’opportunità straordinaria per 2.200 ragazzi tra i 10 e i 16 anni»

Il 20 giugno, secondo un calendario che coprirà l’intera stagione estiva, prenderanno avvio i Campi Scuola di Protezione Civile organizzati dalla Regione Campania attraverso le Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio. Si tratta di campi educativo-formativi gratuiti ai quali potranno prendere parte ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni.

Un'opportunità per 2200 giovani per approfondire tematiche legate alla cultura della prevenzione, della sicurezza e della cittadinanza attiva. «2.200 giovani potranno vivere alcuni giorni fuori casa condividendo un’esperienza educativa unica con i propri coetanei», così l'Assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta.

Protezione Civile, al via i campi scuola gratuiti in Regione Campania

«Attraverso attività pratiche, escursioni, visite guidate ed esercitazioni, i ragazzi potranno approfondire la conoscenza dei rischi presenti sul territorio e acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo attivo che ciascun cittadino può svolgere nella tutela dell’ambiente e della comunità oltre che per la protezione di se stessi e dei propri cari. Considerata la crescente richiesta registrata nelle precedenti edizioni, abbiamo compiuto il massimo sforzo per ampliare l’offerta e consentire a un numero sempre maggiore di giovani di partecipare: per questo motivo il numero dei campi scuola in Campania è progressivamente aumentato grazie alle Organizzazioni di volontariato aderenti», continua l'Assessora Zabatta.

Un progetto che coinvolgerà circa 400 volontari della Protezione Civile impegnati, su scala regionale, per garantire assistenza, supporto logistico e formazione ai giovani partecipanti per tutta la durata dell’iniziativa.

L’iniziativa, che si inserisce nel format del Dipartimento Nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile”, prevede attività ludico-ricreative, formative e didattiche distribuite su più giornate. In tutti i campi è previsto il pernottamento e il servizio mensa. Per cinque-otto giorni i partecipanti potranno vivere a titolo completamente gratuito una vera esperienza di campo, dormendo nelle strutture predisposte dai volontari e condividendo attività, esercitazioni, escursioni e momenti di vita comunitaria all’insegna della prevenzione, della solidarietà e del rispetto del territorio, condividendo i valori sani della solidarietà, del rispetto del prossimo, della tutela dell’ambiente.

Campi estivi gratuiti in Campania: dove e come iscriversi

Sono complessivamente 63 i Campi Scuola attivati sul territorio regionale:

9 nella provincia di Avellino;

5 nella provincia di Benevento;

15 nella provincia di Caserta;

21 nella provincia di Napoli;

13 nella provincia di Salerno.

CLICCA QUI PER CONSULTARE I CAMPI SCUOLA ATTIVI - Nella tabella fornita dalla Regione Campania sono inserite anche le modalità per contattare ogni struttura, oltre che indirizzo e date di riferimento.