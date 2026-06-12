Torre Annunziata piange Ciro Cascina: ciao Ciretta simbolo di tante battaglie Le lacrime di Loredana Rossi

Torre Annunziata in lutto, addio a Ciro Cascina in arte 'Ciretta'. Una vita dedicata ai diritti. Poeta, scrittore e critico d'arte combatteva da tempo contro un brutto male. A piangere Ciretta la vicepresidente di Atn Loredana Rossi, con tutta la comunità Lgbtq+.

Il ricordo commosso di a Loredana Rossi

"Con te se ne va un pezzo prezioso della nostra storia, ma la tua voce, il tuo sorriso e la tua forza resteranno vivi nei racconti, nelle strade e nelle persone che hai amato. Per noi sei stata un’amica, una sorella e una compagna di battaglie. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato. Che la terra ti sia lieve, Ciretta".

Napoli,.torre Annunziata perdonk uno dei suoi figli più eclettici e talentuosi. Una personalità dalle mille sfumature che riusciva a conquistare tutti. Ha dedicato la sua intera vita ai diritti, battendosi affinchè nessuno fosse escluso. Volto della comunità LGBTQ+, è stato il simbolo di una battaglia combattuta al fianco di tutti.